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Diamondbacks se reponen del jonrón inicial de Ohtani y aplastan por 9-3 a Dodgers

DIAMONDBACKS-DODGERS
DIAMONDBACKS-DODGERS (AP)

El venezolano Eduardo Rodríguez se recuperó del jonrón de apertura de Shohei Ohtani para lanzar seis sólidas entradas, Tim Tawa conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras y los Diamondbacks de Arizona vencieron el viernes por la noche 9-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Rodríguez (8-3) no permitió otra carrera después de ceder jonrones consecutivos a Ohtani y el cubano Andy Pages para abrir el juego.

El venezolano Gabriel Moreno aportó dos carreras impulsadas para ayudar a Arizona a conseguir su primera victoria en el Dodger Stadium en cuatro intentos esta temporada.

Arizona tomó el control cuando Tawa pegó su segundo jonrón de la temporada ante una recta en la cuarta entrada, antes de sumar dos carreras más en cada uno de los dos episodios siguientes.

El jardinero central de los Diamondbacks, Ryan Waldschmidt, salió en la sexta entrada con una contusión en el pulgar derecho después de recibir un lanzamiento en la mano cuando intentaba tocar la bola para un toque de sacrificio, informó el mánager Torey Lovullo.

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Will Klein (3-4) cargó con la derrota, uno de los siete lanzadores de los Dodgers que vieron acción.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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