Gunnar Henderson vuelve a jonronear y los Orioles vencen 4-2 a Medias Blancas

Gunnar Henderson conectó un jonrón de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada, en un episodio de tres anotaciones de Baltimore, y los Orioles vencieron el martes 4-2 a los Medias Blancas para su octava victoria consecutiva sobre Chicago.

Henderson, Tyler O'Neill y Blaze Alexander aportaron dos hits cada uno por Baltimore, que dejó a 14 corredores en base. El cubano Yennier Cano (1-1) consiguió tres outs para llevarse el triunfo en una fría tarde, y Ryan Helsley se encargó de la novena para su cuarto salvamento.

Alexander inició el ataque de la octava con un doble con un out ante Jordan Hicks (0-1). Ward siguió con otro doble, que empató el juego 2-2.

El manager de los Medias Blancas, Will Venable, trajo entonces al zurdo Chris Murphy para enfrentar al zurdo Henderson, quien respondió con su cuarto jonrón, una línea que pegó en la parte superior de la barda en el jardín derecho-central en su camino hacia las gradas.

Chase Meidroth tuvo dos hits por Chicago, que cayó a 3-2 en una estadía en casa de seis juegos.

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