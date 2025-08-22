Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Ron Turcotte, el jinete que ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973 fallece a los 84 años

AP Noticias
Viernes, 22 de agosto de 2025 16:23 EDT
TURCOTTE-DECESO
TURCOTTE-DECESO (AP)

El jinete Salón de la Fama, Ron Turcotte, quien ganó la Triple Corona con Secretariat en 1973, falleció a los 84 años.

La familia de Turcotte informó, a través de su socio comercial y amigo de toda la vida, Leonard Lusky, que el jinete nacido en Canadá murió de causas naturales en su hogar el viernes en Drummond, New Brunswick.

Turcotte ganó el Derby de Kentucky, el Preakness y el Belmont Stakes dos veces cada uno entre 1965 y 1973, antes de que su carrera como jinete terminara cuando se cayó de un caballo y sufrió lesiones que lo dejaron parapléjico. El tiempo récord de Secretariat en Belmont sigue vigente 52 años después.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in