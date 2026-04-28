Brad Stevens, consagrado como Ejecutivo del Año de la NBA tras llevar a Boston a segundo en el Este

Brad Stevens armó una plantel con Boston que consiguió el segundo puesto en la Conferencia Este la pasada temporada, y luego tuvo que dejar ir a cuatro integrantes de ese equipo para escapar de lo que podría haber sido una enorme factura del impuesto de lujo.

¿El resultado? Boston volvió a ser segundo en el Este —y sigue siendo un legítimo aspirante al campeonato en una temporada en la que muchos probablemente esperaban lo contrario.

Todo eso le valió a Stevens el premio al Ejecutivo del Año de la NBA, la segunda vez que gana ese trofeo en las últimas tres temporadas. Es el 12mo ganador en obtenerlo dos veces y la sexta persona en ganarlo dos veces en un lapso de tres años.

“Estos premios son premios de la organización, y todos en este edificio comparten este reconocimiento. Solo estoy agradecido de estar ahí en un rol de apoyo para nuestros jugadores, entrenadores y personal”, expresó Stevens en declaraciones distribuidas por los Celtics. “Son realmente increíbles. No hay nada que valore más profesionalmente que poder ser parte de un verdadero EQUIPO y competir al más alto nivel, y estoy agradecido con los Celtics por darnos esa oportunidad”.

Stevens recibió 11 votos de primer lugar de un panel de 30 ejecutivos —uno por cada equipo de la NBA. Stevens apareció en 17 de esas 30 boletas, al igual que Onsi Saleh, de Atlanta, quien terminó segundo. Trajan Langdon, de Detroit, que ha supervisado un enorme cambio de rumbo con los Pistons, fue tercero por segunda temporada consecutiva.

Sam Presti, de Oklahoma City, que ganó el año pasado, fue quinto. Brian Wright, de San Antonio, fue sexto; Rafael Stone, de Houston, séptimo; Brian Gregory, de Phoenix, octavo; mientras que Koby Altman, de Cleveland, y Josh Kroenke, de Denver, empataron en el noveno lugar. Zach Kleiman, de Memphis, y Rob Pelinka, de los Lakers de Los Ángeles, empataron en el 11mo.

El premio al Ejecutivo del Año se realiza con una votación entre directivos y no es como la mayoría de los reconocimientos de la temporada de la NBA, que se votan por un panel global de 100 escritores y comentaristas que cubren la liga y emiten sus boletas poco después del final de la temporada regular.

Este fue el séptimo premio anunciado por la NBA desde el final de la temporada regular. Los otros:

— Victor Wembanyama, de San Antonio, fue el Jugador Defensivo del Año por unanimidad.

— Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, obtuvo 96 de 100 posibles votos de primer lugar para ganar el premio al Jugador Más Decisivo del Año.

— Keldon Johnson, de San Antonio, ganó el Sexto Hombre del Año.

— Derrick White, de Boston, ganó el Premio a la Deportividad. Ese galardón, a diferencia de la mayoría de los otros, lo eligen únicamente los jugadores activos de la NBA.

— Nickeil Alexander-Walker, de Atlanta, ganó el Jugador de Mayor Progreso.

— Cooper Flagg, de Dallas, es el Novato del Año.

Faltan por darse a conocer el Jugador Más Valioso (Gilgeous-Alexander, Wembanyama o Nikola Jokic, de Denver) y el Entrenador del Año (J.B. Bickerstaff, de Detroit; Mitch Johnson, de San Antonio; o Joe Mazzulla, de Boston).

La NBA anunciará al Compañero del Año Twyman-Stokes y al ganador del premio Hustle más adelante esta semana.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes