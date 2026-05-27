Rojos aplastan a Mets, que vuelven a caer a 11 juegos por debajo de .500

Chase Burns lanzó 5 1/3 entradas con autoridad y ganó su cuarta apertura consecutiva con los Rojos de Cincinnati, quienes derrotaron el martes 7-2 a los Mets de Nueva York para hundirlos a 11 juegos por debajo de .500, igualando su peor marca de la temporada.

Los Mets, que terminaron abril con una foja de 10-21, han perdido cinco encuentros seguidos y cayeron a 22-33. Han anotado apenas seis carreras y conectado 25 hits durante la racha de derrotas, su segunda más larga de la temporada, detrás de una seguidilla de 12 tropiezos del 8 al 21 de abril.

El venezolano Eugenio Suárez y el dominicano Elly De La Cruz conectaron sendos dobles de dos carreras ante David Peterson (3-5), quien también permitió un par de imparables productores de Tyler Stephenson.

Sal Stewart añadió un sencillo impulsor en la octava entrada.

Burns (7-1) permitió dos carreras y otorgó dos bases por bolas, con ocho ponches. Llevó una blanqueada de un hit hasta la sexta, cuando Juan Soto, de regreso tras ausentarse dos juegos por enfermedad, conectó un jonrón de dos carreras.

Burns tiene una efectividad de 1.54 en sus últimas cuatro aperturas. En la temporada, su promedio de carreras limpias admitidas es de 1.96.

No ha perdido en sus últimas ocho aperturas, desde el 18 de abril.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes