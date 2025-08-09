Rodri del Man City enfrenta un contratiempo por lesión antes del inicio de la temporada

Rodri, centrocampista del Manchester City, podría perderse el inicio de la temporada de la Liga Premier debido a una lesión que sufrió durante el Mundial de Clubes, dijo el entrenador Pep Guardiola.

El ganador del Balón de Oro 2024 se perdió casi toda la campaña pasada tras romperse el ligamento cruzado anterior, y Guardiola describió el último contratiempo del internacional español como una "gran lesión".

Se cree que en esta ocasión el problema es en la ingle y que ocurrió durante la derrota del City del 30 de junio por 4-3 ante el Al-Hilal en el Mundial de Clubes. Rodri ingresó de cambio en la segunda mitad, pero abandonó el juego en el tiempo extra.

“Rodri está mejorando, pero tuvo una gran lesión en el último partido contra el Al-Hilal y durante las últimas cinco o seis semanas”, indicó Guardiola. “Está entrenando ahora mismo y en los últimos dos o tres días está mejor. Esperamos que tal vez el parón internacional sea cuando esté realmente en forma”.

El City, que tuvo dificultades sin su pilar en el centro del campo la temporada pasada, comienza su campaña 2025-26 el próximo sábado contra el Wolverhampton. También jugarán contra el Tottenham y el Brighton antes del parón internacional de septiembre.

Guardiola dijo que existe la posibilidad de que Rodri "pueda jugar algunos minutos" antes del parón.

Phil Foden no viaja a Palermo

El City disputará el sábado un partido amistoso contra el Palermo en Sicilia. Phil Foden no hizo el viaje.

“Phil estaba haciéndolo muy bien, pero tuvo un problema con un golpe en el tobillo, por eso, como precaución, lo hicimos”, comentó Guardiola.

El entrenador dijo que “esperemos” que el centrocampista esté listo para el inicio de la temporada.

