Rodgers lanza pase de TD en París y Steelers vencen 16-10 a Saints en debut de NFL en Francia

Aaron Rodgers lanzó un pase de touchdown y Chris Boswell pateó tres goles de campo en la victoria de los Steelers de Pittsburgh el domingo 16-10 sobre los Saints de Nueva Orleans, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia.

Jaylen Warren corrió para 101 yardas y Rodgers completó 19 de 30 pases para 212 yardas y escapó de la presión para conseguir un primer down clave al final del cuarto periodo, mientras los Steelers (5-2) ganaron su tercer partido consecutivo.

El linebacker Payton Wilson interceptó a Tyler Shough en zona roja en el tercer cuarto y los Saints (2-5) no pudieron recuperarse. Nueva Orleans corrió para apenas 18 yardas.

Con los Saints amenazando en su primera serie ofensiva de la segunda mitad, Wilson se adelantó a un pase corto destinado a Chris Olave. Los Steelers quedaron en posición de gol de campo y Boswell acertó desde 39 yardas para poner el 16-10.

Patrick Queen capturó a Shough en tercer down para frenar una serie de Nueva Orleans con menos de siete minutos por jugar en el cuarto periodo.

Shough completó 30 de 38 pases para 278 yardas, un touchdown y la intercepción.

La asistencia fue de 78.488 en el Stade de France.

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