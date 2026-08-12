Roden conecta doble de ventaja y los Mellizos remontan para vencer 7-5 a Orioles

Alan Roden conectó un doble que puso a su equipo por delante, siete jugadores de Minnesota impulsaron una carrera y los Mellizos remontaron tras un déficit temprano para vencer 7-5 a los Orioles de Baltimore el miércoles y ganar la serie.

Minnesota (60-62) está a un juego de los Texas Rangers por el último puesto de comodín de la Liga Americana y ha ganado seis series consecutivas en Target Field.

Con desventaja de 4-1 al entrar a la tercera entrada, Kody Clemens conectó un sencillo impulsor de una carrera antes de que Luke Keaschall sumara un elevado de sacrificio y Victor Caratini empatara el juego 4-4 con un sencillo. Roden respondió con un doble que remolcó a Brooks Lee y le dio a Minnesota la ventaja definitiva.

Trevor Larnach impulsó una carrera con un rodado de out, y Royce Lewis produjo la última carrera de los Mellizos con un doble. Josh Bell aportó la primera carrera de Minnesota en la primera entrada con un sencillo.

Zebby Matthews (6-8) lanzó cinco entradas y permitió cuatro carreras con seis hits, además de ponchar a cuatro. Yoendrys Gómez consiguió su 17º salvamento tras permitir una carrera en la novena.

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