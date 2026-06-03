Rockies vencen 8-2 a Angelinos con jonrón fortuito de Rumfield

TJ Rumfield consiguió un jonrón fortuito cuando su elevado largo rebotó en la cabeza de Jo Adell y se fue del otro lado de la cerca, y los Rockies de Colorado doblegaron el martes 8-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

El boricua Willi Castro conectó un cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada y Hunter Goodman aportó un jonrón solitario en la segunda. Tomoyuki Sugano (5-4) permitió dos carreras en cinco innings para llevarse la victoria.

Castro y Rumfield pegaron jonrones consecutivos en la cuarta entrada ante el abridor Grayson Rodriguez (2-2), quien concedió ocho carreras, ocho hits y tres bases por bolas en 3 2/3 innings.

Los Rockies estaban arriba por 7-0 cuando Rumfield conectó un elevado profundo entre el jardín derecho y el central, donde la pelota rozó la parte exterior del guante de Adell antes de golpearle la cabeza y rebotar por encima de la barda.

Hubo una breve confusión en el terreno cuando la pelota rebotó y regresó al jardín. Rumfield se detuvo en la segunda base, sin estar seguro de la decisión, antes de continuar su recorrido por las bases.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes