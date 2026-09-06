Rockies se valen de 6 carreras en el 5to inning para vencer 10-7 a Cardenales

Cole Carrigg conectó dos hits, incluido un sencillo en el comienzo del quinto inning, que encendió un racimo de seis carreras, y los Rockies de Colorado vencieron el sábado 10-7 a los Cardenales de San Luis.

Los Rockies, que apenas consiguieron una base por bolas en las primeras cuatro entradas, terminaron con 11 hits.

El abridor de Colorado Mason Adams, en su tercera apertura desde su debut en las Grandes Ligas el 25 de agosto, no logró salir del quinto inning y se quedó sin su primera victoria en las mayores.

Brennan Bernardino (4-3) se llevó el triunfo y Jordan Romano consiguió los dos últimos outs para su 15º salvamento.

El abridor de los Cardenales Matthew Liberatore (5-14) sufrió su octava derrota consecutiva y no ha ganado en sus últimas nueve aperturas. Retiró a los primeros 10 bateadores antes de otorgar base por bolas a Connor Norby.

Retiró a los dos siguientes antes de que Colorado rompiera el cero en el quinto.

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