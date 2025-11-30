Stay up to date with notifications from The Independent

Rockets dominan a Jazz para su quinta victoria consecutiva como visitantes

Associated Press
Domingo, 30 de noviembre de 2025 18:17 EST
Kevin Durant anotó 25 puntos el domingo en su regreso tras una ausencia de dos partidos, liderando a los Rockets de Houston a una victoria de 129-101 sobre el Jazz de Utah.

Alperen Sengun sumó 27 puntos para ayudar a los Rockets a conseguir su quinta victoria consecutiva como visitantes. Steven Adams contribuyó con 13 puntos y 12 rebotes desde el banquillo, y Amen Thompson tuvo nueve asistencias.

La presión defensiva de Houston llevó a los Rockets a forzar 17 pérdidas de balón y anotar 22 puntos a partir de esas recuperaciones. Los Rockets superaron a Utah 21-8 en puntos de contraataque.

Ace Bailey lideró a los Jazz con 19 puntos. Lauri Markkanen añadió 18 puntos y ocho rebotes. Jusuf Nurkic totalizó 14 puntos, nueve asistencias y seis rebotes.

Los Rockets dejaron a Keyonte George sin anotar, con un 0 de seis en tiros. George también cometió ocho pérdidas de balón.

Houston mantuvo a los Jazz con solo una canasta durante un tramo de seis minutos y medio en el primer cuarto, abriendo la puerta para que los Rockets realizaran una racha y tomaran una ventaja de 30-16.

Utah se acercó a ocho puntos en el segundo cuarto, reduciendo la ventaja de Houston a 39-31.

Houston amplió su ventaja a 98-64 al final del tercer cuarto tras una racha mientras el Jazz estuvo seis minutos sin anotar un punto,

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

