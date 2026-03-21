El miembro del Salón de la Fama Darrell Green se prueba con el flag football de EEUU a los 66 años

Darrell Green ya tiene un saco dorado como miembro del Salón de la Fama del fútbol americano profesional. Regresa al campo a los 66 años con la posibilidad de ganar una medalla de oro en el flag football.

Green, el veterano back defensivo de Washington que no juega en la NFL desde 2002, participa en las pruebas de la selección nacional este fin de semana en Chula Vista, California. Se suma a un grupo de atletas que buscan ganarse un lugar con todo tipo de experiencia en el fútbol americano, desde flag hasta tacleado, pasando por 20 temporadas en la NFL (véase: él mismo).

Lo que está en juego es una invitación al campamento de entrenamiento el próximo mes y, posiblemente, un puesto en el plantel de la selección nacional de flag football de 2026, que competirá en los campeonatos mundiales en Alemania este verano. Es apenas otro paso dentro del proceso rumbo a que el flag football haga su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

“Darrell clasificó a través de nuestro combine digital. Está en una etapa más avanzada de su carrera que los otros participantes de las pruebas, pero sus resultados fueron impresionantes. Nuestros entrenadores y el personal consideraron que merecía una evaluación más cercana. ... Es un atleta poco común que se ha mantenido en forma y está listo para competir esta semana”, explicó Callie Brownson, directora sénior de alto rendimiento y selecciones nacionales de USA Football.

Back defensivo férreo con 20 años de experiencia en la NFL

Green era conocido por su capacidad de cobertura asfixiante, su velocidad fulminante y su durabilidad a lo largo de una carrera que se extendió por 20 temporadas. Elegido en la primera ronda en 1983, Green ayudó a Washington a conquistar dos títulos de Super Bowl. Sumó 54 intercepciones y otras seis en postemporada, incluida una a Jim Kelly en el Super Bowl 26, cuando Washington venció 37-24 a Buffalo.

A los 66 años, Green tiene una tarea difícil para ser parte del roster. La selección masculina de flag football de Estados Unidos ya es el referente, al ganar seis de los últimos siete torneos del campeonato mundial de la IFAF desde 2010.

“Voy a dar lo mejor de mí y me iré con la cabeza en alto, de cualquier manera”, afirmó Green en la página de Instagram de USA Football.

Este fin de semana, alrededor de 100 hombres y mujeres intentan destacarse ante los entrenadores y el personal de la selección nacional de Estados Unidos. Entre otros participantes en las pruebas están las figuras del baloncesto Loryn Goodwin, elegida en la segunda ronda del draft de la WNBA de 2018, y O’Mariah Gordon, base all-ACC de Florida State.

“La agilidad, la creatividad, la coordinación mano-ojo y la capacidad de salto vertical en la cancha de baloncesto se trasladan bien a un campo de flag football”. comentó Brownson, y añadió: “Nuestro semillero sigue ganando impulso con atletas de muchos orígenes distintos. Seguiremos poniendo mucho esfuerzo en explorar transiciones de talento mientras construimos hacia el debut olímpico del flag en LA28”.

Los jugadores que sean seleccionados tras el campamento de entrenamiento se unirán a los de los equipos del año pasado y competirán por ganarse un lugar en el roster de la selección nacional de Estados Unidos de 2026. Los equipos participarán en los campeonatos de flag football de la IFAF en Düsseldorf, Alemania, del 13 al 16 de agosto.

“Cuando ves a un miembro del Salón de la Fama, a jugadores con trayectoria de alto nivel en fútbol americano con tacleo, a exmedallistas de oro de flag football y a atletas de élite de otros deportes presentándose para competir por un lugar en este equipo, eso te dice algo. Habla del nivel real de entusiasmo e interés que los atletas de alto rendimiento tienen por el flag football olímpico. Es el grupo de atletas más profundo que hemos tenido en unas pruebas”, señaló Brownson.

Un fin de semana ajetreado para el flag football

Mientras tanto, más adelante por la carretera en Los Ángeles, un elenco de jugadores del Team USA se enfrentará a un grupo de jugadores de la NFL en el Fanatics Flag Football Classic el sábado. El evento se realizará en el BMO Stadium, que será la sede cuando el flag football haga su debut olímpico.

La lista de participantes incluye a Tom Brady, el quarterback retirado que ganó siete Super Bowls, además de Jalen Hurts, Jayden Daniels y Joe Burrow. También estarán los cazamariscales Von Miller y Myles Garrett, junto con muchos otros.

Tres equipos, incluido el Team USA, se enfrentarán en un torneo todos contra todos. Los dos mejores equipos obtendrán un lugar en el partido por el campeonato.

“Queríamos esta oportunidad para poder enfrentarnos a estos tipos. Solo mostrar de qué se trata realmente el flag football”, expresó el mariscal de campo del equipo de Estados Unidos, Darrell “Housh” Doucette III.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes