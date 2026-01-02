Roberto Carlos sale del hospital en Brasil tras procedimiento cardíaco

El exastro de Brasil y del Real Madrid, Roberto Carlos, fue dado de alta del hospital tras someterse a una cirugía cardíaca esta semana.

El Hospital Vila Nova Star hizo el anuncio el viernes sin dar más detalles.

A Roberto Carlos, de 52 años, se le detectó una obstrucción cardíaca el lunes y se le recomendó realizarse una angioplastia coronaria el mismo día. El procedimiento es mínimamente invasivo y ensancha las arterias del corazón que están bloqueadas o estrechadas.

El exdefensa fue inicialmente ingresado en cuidados intensivos debido a protocolos médicos.

Roberto Carlos, uno de los laterales izquierdos más ofensivos de todos los tiempos, ganó 125 partidos con la selección de Brasil y jugó durante 11 años en el Madrid. Fue miembro de los equipos de Brasil en la Copa del Mundo que llegaron a la final en 1998 y ganaron en 2002. También ayudó a Brasil a ganar la Copa América en 1997 y 1999.

