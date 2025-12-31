Lens y PSG reanudan la lucha por el título de la Ligue 1 con Marsella al acecho

Lens comienza el año un punto por delante del campeón defensor Paris Saint-Germain en lo que los aficionados franceses esperan que sea una carrera por el título reñida en la Ligue 1.

PSG ganó un título récord número 13 por 19 puntos la temporada pasada, perdiendo sus únicos dos partidos de la campaña después de que el título ya estaba asegurado, y por nueve puntos la temporada anterior.

Pero se promete que será más cerrado esta vez, con el PSG ya perdiendo dos veces y siendo retenido en tres empates.

Liderado por el talento del extremo goleador Florian Thauvin, Lens abre la 17ª jornada en Toulouse el viernes mientras que, el domingo, PSG recibe al Paris FC en el primer derbi interurbano en la capital desde 1990.

Partidos clave

Un desliz de Lens o PSG podría abrir la puerta para el tercer lugar, Marsella, que recibe al Nantes en apuros el domingo.

El Mónaco, en mitad de tabla, recibe al Lyon, que ocupa el quinto lugar, el sábado y necesita desesperadamente encontrar consistencia después de perder cinco de sus últimos seis partidos de liga.

La única victoria de Mónaco durante ese período desastroso fue contra el PSG.

Después de terminar una racha de nueve derrotas con una victoria en la Copa de Francia, y luego cambiar de entrenador, es hora de que el Niza comience a ganar de nuevo en la Ligue 1.

Niza se encuentra en el puesto 13 antes del partido del sábado contra el Estrasburgo.

Las tensiones han estado altas en Niza, que reemplazó al entrenador en apuros Franck Haise con Claude Puel, de 64 años, quien estuvo a cargo anteriormente de 2012 a 2016.

Jugadores a seguir

El centrocampista Pavel Šulc ha causado una gran impresión en el Lyon desde que se unió desde el club checo Jablonec en la pretemporada con un contrato de cuatro años.

Šulc ha anotado nueve goles en 22 partidos en total.

El delantero brasileño Endrick espera anotar muchos goles para el Lyon también, después de unirse desde el Real Madrid en calidad de préstamo hasta el final de la temporada.

El joven de 19 años Endrick apenas ha jugado en el equipo del entrenador Xabi Alonso en Madrid esta temporada, participando solo en tres partidos, pero se espera que forme parte del equipo de Brasil para la Copa del Mundo el próximo año.

Fuera de acción

El lateral derecho del PSG Achraf Hakimi está en acción para el anfitrión Marruecos en la Copa Africana de Naciones. Su compañero de equipo Ibrahim Mbaye está jugando al frente para Senegal en la competición. Los colegas del PSG Matveï Safonov (portero) y Quentin Ndjantou (delantero) están lesionados.

Safonov se está recuperando de una fractura en la mano sufrida durante una victoria en tanda de penales, mientras que el joven de 18 años Ndjantou está cuidando un desgarro en el muslo.

Pero el PFC estará sin el hábil centrocampista Ilan Kebbal —el máximo goleador del club con seis goles— quien está jugando para Argelia en la AFCON.

Fuera del campo

Alrededor de 40 aficionados del PSG fueron detenidos por la policía el sábado pasado por la noche cerca de la emblemática explanada del Trocadéro por encender bengalas y fuegos artificiales, sin autorización para hacerlo en público.

Lo hicieron para celebrar el exitoso año del PSG, que vio al club ganar la Liga de Campeones por primera vez y asegurar el doblete doméstico así como la Copa Intercontinental.

