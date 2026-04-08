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Robbie Ray luce en la loma y Gigantes vencen 6-0 a Filis para frenar racha de 4 derrotas

FILIS-GIGANTES
FILIS-GIGANTES (AP)

Robbie Ray y dos relevistas se combinaron para permitir cuatro imparables, y los Gigantes de San Francisco vencieron el martes 6-0 a los Filis de Filadelfia, con lo cual cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Matt Chapman y el receptor novato Daniel Susac conectaron tres hits cada uno por los Gigantes. El venezolano Luis Arráez impulsó dos carreras para ayudar a que San Francisco (4-8) evitara igualar su peor inicio desde 2015.

El receptor de los Filis, J.T. Realmuto, salió en la segunda entrada por una contusión en un pie. El dominicano Cristopher Sánchez (1-1) permitió 11 hits y cuatro carreras —dos limpias—, con seis ponches en cinco innings.

El zurdo había permitido una carrera en sus primeras dos aperturas.

Ray (2-1) se mostró sólido toda la noche y permitió tres hits en 6 2/3 innings. El veterano zurdo ponchó a siete y otorgó tres bases por bolas.

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Ryan Walker consiguió cuatro outs y salió de apuros con corredores en base en la séptima y la octava. Keaton Winn lanzó una novena perfecta, y los Gigantes se combinaron para su primera blanqueada de la temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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