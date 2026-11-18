C.J. Stroud ciertamente no está encantado con el momento en que llegan sus Texans de Houston al duelo del Sur de la Conferencia Americana contra Indianápolis la noche del jueves.

Pero el quarterback cree que él y los Texans responden bien cuando están contra las cuerdas.

“No soy el más feliz, pero creo que mi versión motivada es una de las mejores que he visto”, manifestó. “Creo que, incluso como equipo, unos Texans motivados son un equipo que da miedo. Depende de nosotros. No necesitamos a nadie más”.

Los Texans intentarán retomar el rumbo después de desperdiciar una ventaja de 17 puntos en la derrota 27-24 en Cleveland el domingo, que los dejó con marca de 3-6. Se medirán a unos Colts en una situación similar con 3-7, aunque ellos cortaron una racha de cinco derrotas con una victoria sobre los Dolphins la semana pasada.

“Creo que es importante conseguir una victoria”, comentó el entrenador de los Colts, Shane Steichen. “Han sido cinco semanas y, obviamente, consigues una y entonces obtienes un poco de impulso. Los muchachos se sienten bien... así que es genial lograr esa victoria, pero tenemos otro desafío por delante”.

Steichen sabe que la clave del éxito contra los Texans será limitar a Stroud y elogió su desempeño esta temporada.

“Está haciendo muchos lanzamientos de alto nivel”, señaló. “El balón sale rápido de sus manos. Los receptores se separan y, aun cuando la cobertura es cerrada, la colocación del balón, la precisión, ha sido milimétrica”.

Los Colts ganaron 19-17 el primer enfrentamiento con Houston esta temporada y una victoria el jueves les daría su primera barrida de temporada sobre los Texans desde 2021 y los dejaría en el segundo lugar de la división detrás de Jacksonville.

“Cada vez que juegas contra un rival divisional, significa un poco más”, dijo Steichen. “Así que estamos entusiasmados por ese desafío y esa oportunidad que llega el jueves”.

Toda la temporada de Houston ha sido decepcionante, pero quizá lo más desalentador ha sido el rendimiento del equipo en casa. Los Texans están 0-4 en el Reliant Stadium, rematado por una derrota 27-21 en tiempo extra ante los Giants el 25 de octubre.

Después de iniciar la temporada con aspiraciones de Super Bowl, los Texans ahora se afanan por intentar mantener vivas sus menguantes esperanzas de llegar a los playoffs.

“No se siente bien. Es frustrante”, expresó el ala defensiva Will Anderson. “Obviamente, no estamos en la posición en la que queremos estar, pero no vamos a flaquear. No vamos a cambiar nada por nadie. Vamos a seguir jugando nuestro tipo de fútbol”.

Enfrentamiento a seguir

El duelo se dará entre los receptores de Houston, encabezados por Nico Collins, contra la secundaria golpeada de Indy.

Los Colts podrían no contar con sus cornerbacks titulares Sauce Gardner (pantorrilla) y Charvarius Ward (rodilla) el jueves, después de que ambos se perdieran los entrenamientos esta semana por lesiones. Si no pueden jugar, los suplentes de Indy tendrán mucho trabajo ante un grupo de receptores liderado por Collins y que incluye a Xavier Hutchinson, además de haber recibido un impulso con el reciente regreso de Tank Dell. Collins, quien se perdió el primer duelo con los Colts esta temporada, suma 626 yardas por recepción y tres touchdowns en siete partidos contra Indy.

Dell tampoco jugó el enfrentamiento anterior de esta temporada y los Texans aún no tenían a Marvin Harrison Jr. Pero es probable que Harrison se pierda un segundo partido consecutivo por una lesión en el tendón de la corva, así que no enfrentará al equipo en el que su padre, Marvin Harrison, pasó toda su carrera de Salón de la Fama.

En el récord de la serie, los Colts lideran 34-15-1.

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El periodista de deportes de AP Michael Marot en Indianápolis contribuyó a este informe.

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