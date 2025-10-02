Stay up to date with notifications from The Independent

Rice en la alineación de los Yankees contra el novato zurdo Early de Medias Rojas

Larry Fleisher
Jueves, 02 de octubre de 2025 17:37 EDT
MEDIAS ROJAS YANKEES
MEDIAS ROJAS YANKEES (AP)

Ben Rice estará en la alineación de los Yankees de Nueva York para el decisivo Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Americana contra el novato zurdo de los Medias Rojas de Boston, Connelly Early.

Rice no inició el primer juego de la serie contra el zurdo Garrett Crochet, quien ponchó a 11 y permitió cuatro hits en una deslumbrante actuación de siete 2/3 entradas en la victoria de Boston por 3-1 el martes.

Antes del inicio de la serie, el mánager Aaron Boone afirmó que Paul Goldschmidt comenzaría contra cualquier lanzador zurdo al que se enfrentaran los Yankees. Rice bateó para .208 contra lanzadores zurdos durante la temporada regular, mientras que Goldschmidt tuvo un promedio de .336 contra los zurdos.

En la victoria de Nueva York por 4-3 el miércoles, Rice conectó un jonrón en el primer lanzamiento que vio del derecho dominicano Brayan Bello y tuvo dos hits junto con una línea de 109.4 mph al jardín derecho en la tercera entrada contra el zurdo Justin Wilson.

Durante la temporada regular, Rice bateó para .255 con 26 jonrones y 65 carreras impulsadas en 138 juegos. Bateó para .316 en sus últimos 22 juegos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

