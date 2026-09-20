Reus suma 1 gol y 1 asistencia con Galaxy en triunfo 3-2 ante Minnesota en caída

Marco Reus anotó un gol y dio una asistencia, João Klauss y el argentino Pablo Ruiz también marcaron, y LA Galaxy venció la noche del sábado por 3-2 a Minnesota United.

Minnesota (7-11-8) ha perdido cuatro seguidos y no ha ganado en sus últimos cinco.

Reus cobró un tiro libre desde cerca de la línea de fondo por el costado izquierdo hacia el primer poste, donde Klauss peinó un cabezazo hacia el segundo poste y lo metió en la red lateral en el minuto 76; luego, desvió a la red un centro enviado al área por Lucas Calegari —conocido simplemente como “Calegari”— para darle al Galaxy (8-10-9) la ventaja 3-2 en el 80.

Marcus Caldeira anotó en el minuto 23 y Kelvin Yeboah convirtió desde el punto penal para darle a Minnesota una ventaja 2-1 en el minuto 30. Yeboah ha marcado en tres partidos consecutivos y seis de sus 14 goles esta temporada han llegado en los últimos seis encuentros.

OTROS RESULTADOS

Denis Bouanga anotó su gol número 79 en su carrera en la temporada regular para el Los Angeles FC, estableciendo un récord de la franquicia, en un empate 2-2 contra los San Jose Earthquakes.

Mohamed Farsi y Brais Méndez anotaron un gol cada uno, Patrick Schulte realizó dos atajadas y el Columbus Crew venció 2-0 al CF Montreal.

Ashley Westwood aportó un gol y una asistencia tras cumplir una suspensión de un partido, y el Charlotte FC completó una barrida en la serie de temporada contra el D.C. United con una victoria por 2-1, extendiendo su racha invicta a ocho partidos.

Carles Gil y el juvenil Peyton Miller anotaron durante el tiempo de descuento de la segunda mitad para coronar actuaciones de dos goles, y el New England Revolution se impuso para vencer 4-2 al Orlando City.

El uruguayo Bruno Damiani, el juvenil Cavan Sullivan y Milan Iloski anotaron en un lapso de cinco minutos de la segunda mitad para el Philadelphia, y el Union aprovechó un autogol para derrotar 4-3 al Sporting Kansas City, extendiendo su racha invicta a 11 con su quinta victoria consecutiva.

Kevin Denkey anotó un gol en el séptimo minuto del tiempo de descuento para el FC Cincinnati en un empate 2-2 con el Houston Dynamo.

Brad Stuver, del Austin FC, sumó cuatro atajadas en un duelo sin goles frente a Daniel De Sousa Britto, del FC Dallas.

Carlo Holse, Tomas Totland y Simon Becher anotaron para impulsar al St. Louis City a una victoria por 3-1 sobre el Toronto FC, ampliando una racha invicta récord del club a 16 encuentros.

Brian White y Thomas Müller aportaron un gol cada uno, Yadaly Diaby sumó un gol y una asistencia, y los Vancouver Whitecaps vencieron 3-0 al Real Salt Lake para alargar la racha sin triunfos del rival a 12 partidos.

Sam Surridge anotó en la primera mitad y Brian Schwake concretó su duodécima blanqueada de la temporada, líder en la liga, para que el Nashville SC asegurara un puesto en los playoffs y mantuviera su invicto como local con una victoria por 3-0 sobre el Chicago Fire.

Caden Clark ingresó como suplente en el minuto 83 y anotó en el tercer minuto del tiempo de descuento para los Seattle Sounders en un empate 3-3 ante los Colorado Rapids.

Alexey Miranchuk anotó en la primera mitad y el argentino Lucas Hoyos mantuvo la ventaja para el Atlanta United en una victoria por 1-0 sobre los Portland Timbers.

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