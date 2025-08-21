Rengifo impulsa carrera decisiva en el 8vo inning y Angelinos superan 2-1 a Rojos

Yusei Kikuchi lanzó siete innings con eficacia, el venezolano Luis Rengifo conectó un sencillo impulsor de la carrera del desempate en el octavo y los Angelinos de Los Ángeles superaron el miércoles 2-1 a los Rojos de Cincinnati.

Bryce Teodosio abrió el octavo capítulo con un doble ante el relevista Graham Ashcraft (7-5) y avanzó a la anttesala por un lanzamiento descontrolado. El venezolano Oswald Peraza fue retirado con una roleta, mientras Teodosio se mantenía en tercera, y Rengifo conectó un sencillo impulsor sobre la cabeza del tercera base Ke’Bryan Hayes para dar la delantera a los Angelinos.

Reid Detmers (4-3) ponchó a dos en un octavo sin carreras para llevarse la victoria. En una noche en que el cerrador de los Angelinos, Kenley Jansen, no estuvo disponible debido a una lesión en la caja torácica, Luis García retiró a los tres bateadores en orden en el noveno para su primer salvamento.

Ambos abridores se destacaron pero se fueron sin decisión. El derecho de los Rojos, Nick Martínez, permitió una carrera y dos hits en seis entradas, y el zurdo Kikuchi toleró una anotación y siete imparables en siete episodios, escapando de una situación de hombres en primera y tercera sin outs en la segunda entrada y de otro predicamento de dos en base sin outs en la sexta.

Los Rojos tomaron una ventaja de 1-0 en la tercera cuando Hayes conectó un doble y anotó con un sencillo impulsor del dominicano Noelvi Marte con dos outs. Los Angelinos respondieron en la cuarta con un jonrón del cubano Yoán Moncada entre el jardín izquierdo y el central, su noveno de la temporada.

El campocorto de los Angelinos, Zach Neto, fue retirado al inicio de la sexta debido a molestias en la muñeca izquierda después de ser golpeado por un cambio de velocidad de Martínez en la tercera.

Por los Rojos, los dominicanos Marte de 4-2 con una empujada, Elly de la Cruz de 4-0, Miguel Andújar de 4-1, Santiago Espinal de 3-0.

Por los Angelinos, los venezolanos Peraza de 1-0, Rengifo de 4-1 con una empujada. El cubano Moncada de 4-1 con una anotada y una producida.