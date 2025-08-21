Rockies castigan a Ohtani en su debut en Coors Field y vencen a Dodgers por 8-3

Hunter Goodman sumó tres hits y tres carreras impulsadas, Tanner Gordon toleró una carrera en seis entradas, y los Rockies de Colorado doblegaron el miércoles 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Colorado, el peor equipo de las mayores, maltrató a Shohei Ohtani en su primera apertura en el montículo del Coors Field.

Ohtani (0-1) permitió cinco carreras limpias en cuatro entradas. Recibió nueve hits, igualando un récord personal.

El japonés Jugador Más Valioso de la campaña anterior en la Liga Nacional, fue golpeado en la rodilla derecha por una línea de 93 mph que salió del bate del venezolano Orlando Arcia en la cuarta entrada, lo que le hizo cojear y mostrar una mueca de dolor.

Permaneció en el juego y terminó la entrada. También recibió una base por bolas en su turno al bate en la quinta, pero no regresó al juego cuando le tocó batear en la octava entrada. No había surgido información sobre por qué Ohtani no regresó al juego.

Los Rockies, que tienen un récord de 37-90 y están 35 juegos detrás de los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional, han ganado siete de sus últimos nueve juegos. Los Dodgers habían ganado 28 de sus 35 juegos anteriores contra Colorado, desde la temporada 2022.

Gordon (4-5) se llevó la victoria para los Rockies después de haber permitido 26 carreras limpias en 15 ⅓ entradas en sus cuatro aperturas anteriores.

Jordan Beck totalizó tres hits por Colorado, mientras que Tyler Freeman, Brenton Doyle y Mickey Moniak terminaron con dos imparables cada uno. Arcia añadió dos carreras impulsadas a la causa de los Rockies, que terminaron con 16 hits.

El venezolano Miguel Rojas empujó dos carreras y el dominicano Teoscar Hernández conectó su 21er jonrón por Los Ángeles.

Con un doble y una base por bolas, Ohtani extendió su racha de embasado a 18 juegos.

La derrota fue la sexta en diez juegos para los Dodgers, que entraron con una ventaja de dos juegos sobre San Diego en la división.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1 con una anotada y una producida. El cubano Andy Pagés de 4-0 con una anotada. El venezolano Rojas de 4-2 con dos impulsadas.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 5-1 con una anotada, Arcia de 2-1 con dos anotadas y dos producidas. El dominicano Warming Bernabel de 4-1 con una anotada.