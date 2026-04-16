Nacionales vencen 8-7 a Piratas gracias a sencillo remolcador de Wood en la décima

NACIONALES-PIRATAS (AP)

James Wood conectó un sencillo para impulsar al corredor automático venezolano Jorbit Vivas en la décima entrada y los Nacionales de Washington superaron el jueves 8-7 a los Piratas de Pittsburgh.

El relevista Clayton Beeter (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas pese a permitir la carrera de la novena entrada que envió el juego a los extra-innings. Brandon Lowe pegó un sencillo dentro del cuadro para remolcar a Jake Mangum, a quien Beeter había dado base por bolas.

El dominicano Dennis Santana (2-1) lanzó la parte alta de la 10ma por los Piratas.

El cubano Orlando Ribalta logró su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Los Nacionales anotaron cuatro carreras en la parte alta de la quinta entrada. El campocorto novato Konnor Griffin cometió un error de tiro que permitió las primeras tres. Luis García Jr. bateó un rodado para una jugada de selección y Griffin no pudo tocar la segunda a tiempo antes de hacer un tiro descontrolado a la primera base. Drew Millas, Vivas y Nasim Nuñez anotaron.

Relacionados

Los Piratas impugnaron el deslizamiento de Nuñez en segunda por un posible contacto ilegal, pero la decisión se mantuvo.

