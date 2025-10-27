Powell anota 29 puntos en la victoria del Heat 115-107 ante los Knicks

Norman Powell anotó 29 puntos, Bam Adebayo añadió 19 puntos y 13 rebotes, y el Heat de Miami venció la noche del domingo 115-107 a los Knicks de Nueva York.

Jaime Jaquez Jr. terminó con 17 puntos para el Heat, que ganó su primer partido en casa. Miami ha anotado 382 puntos hasta ahora, la mayor cantidad por cualquier equipo del Heat en tres juegos para abrir una temporada. El Heat de 2019-20 anotó 360.

Fue el primer juego en casa de Miami desde la noticia la semana pasada de que el guardia Terry Rozier fue puesto en licencia por la NBA después de que funcionarios federales lo acusaran de presunta participación en un esquema que ayudó a los apostadores a vencer a las casas de apuestas en ciertas apuestas.

Jalen Brunson anotó 37 puntos y Mikal Bridges tuvo 20 para Nueva York.

El Heat llegó a la línea 31 veces en comparación con 21 para los Knicks el domingo.

Karl-Anthony Towns tuvo una noche de 15 puntos y 18 rebotes para Nueva York. Simone Fontecchio anotó 14 para Miami.

