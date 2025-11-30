Stay up to date with notifications from The Independent

Recepción de TD de Tristan Wirfs y defensa ayudan a Buccaneers en victoria 20-17 ante Cardinals

AP Noticias
Domingo, 30 de noviembre de 2025 16:26 EST
CARDINALS BUCCANEERS
CARDINALS BUCCANEERS (AP)

Baker Mayfield lanzó un pase de touchdown de dos yardas al tackle izquierdo Tristan Wirfs, la defensa de Tampa Bay se mantuvo firme en los últimos dos minutos y los Buccaneers vencieron el domingo 20-17 a los Cardinals de Arizona para romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Mayfield, quien comenzó después de no jugar la segunda mitad de la derrota 34-7 ante los Rams debido a una lesión en el hombro izquierdo, lanzó para 194 yardas y corrió para 27. Los Buccaneers (7-5) lideran la división Sur de la NFL.

Jacoby Brissett, de titular por su séptima ocasión en lugar de Kyler Murray, lanzó un pase ancho incompleto en cuarta y dos desde la yarda 17 de los Cardinals con menos de un minuto restante.

Arizona (3-9) ha perdido cuatro seguidos y nueve de 10.

___

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

