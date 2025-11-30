Recepción de TD de Tristan Wirfs y defensa ayudan a Buccaneers en victoria 20-17 ante Cardinals

Baker Mayfield lanzó un pase de touchdown de dos yardas al tackle izquierdo Tristan Wirfs, la defensa de Tampa Bay se mantuvo firme en los últimos dos minutos y los Buccaneers vencieron el domingo 20-17 a los Cardinals de Arizona para romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Mayfield, quien comenzó después de no jugar la segunda mitad de la derrota 34-7 ante los Rams debido a una lesión en el hombro izquierdo, lanzó para 194 yardas y corrió para 27. Los Buccaneers (7-5) lideran la división Sur de la NFL.

Jacoby Brissett, de titular por su séptima ocasión en lugar de Kyler Murray, lanzó un pase ancho incompleto en cuarta y dos desde la yarda 17 de los Cardinals con menos de un minuto restante.

Arizona (3-9) ha perdido cuatro seguidos y nueve de 10.

