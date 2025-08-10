Stay up to date with notifications from The Independent

Reales vencen 2-0 a Mellizos; Cameron y relevistas se combinan para juego de 8 hits

AP Noticias
Sábado, 09 de agosto de 2025 22:15 EDT
REALES-MELLIZOS
REALES-MELLIZOS (AP)

Noah Cameron y cuatro relevistas se combinaron para permitir apenas ocho hits, el venezolano Maikel García consiguió dos imparables y una carrera impulsada, y los Reales de Kansas City vencieron el sábado 2-0 a los Mellizos de Minnesota.

Cameron (6-5) lanzó cinco episodios y dos tercios, en los que toleró seis hits y ponchó a cuatro. El dominicano Carlos Estévez ponchó a dos en la novena entrada para su 29º salvamento.

Los Mellizos dejaron a diez hombres en base y no lograron hits en diez oportunidades con corredores en posición de anotar.

García rompió el empate sin anotaciones en la tercera entrada con un sencillo impulsor, y los Reales añadieron una carrera de seguridad en la novena con un sencillo impulsor de Jonathan India.

El abridor de los Mellizos, Bailey Ober (4-7), lanzó seis entradas, permitiendo cuatro hits y una carrera.

Relacionados

Por los Reales, los venezolanos García de 4-2 con una empujada, Salvador Pérez de 4-0.

