Mellizos vencen 9-4 a los Reales con jonrones de Clemens y Wallner

AP Noticias
Viernes, 08 de agosto de 2025 23:22 EDT
REALES-MELLIZOS
REALES-MELLIZOS (AP)

Kody Clemens y Matt Wallner dispararon cuadrangulares, Ryan Jeffers tuvo tres hits y dos carreras impulsadas, y los Mellizos de Minnesota vencieron 9-4 a los Reales de Kansas City el viernes por la noche.

El novato Luke Keaschall continuó su buen momento con dos sencillos y dos carreras impulsadas. Ha logrado seis imparables y ocho carreras impulsadas en tres juegos después de regresar de una ausencia de tres meses en la lista de lesionados debido a una fractura en el antebrazo derecho.

Joe Ryan (11-5) permitió una carrera en cuatro hits sin bases por bolas y cinco ponches en cinco entradas para los Mellizos, quienes han ganado tres consecutivos.

Mike Yastrzemski y Bobby Witt Jr. pegaron jonrones para los Reales, quienes han perdido tres de cuatro.

Los Mellizos castigaron al abridor de los Reales, Seth Lugo (8-6), anotando múltiples carreras en tres de las cuatro entradas que lanzó.

Keaschall tuvo sencillos productores en la primera y segunda entradas. Jeffers también tuvo un sencillo impulsador en la segunda mientras los Mellizos construían una ventaja de 5-1.

Clemens estableció un récord personal con su 13er cuadrangular, un batazo de dos carreras en la cuarta entrada.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-1 y Salvador Pérez de 3-0.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

