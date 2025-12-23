Reales enfrentan una difícil decisión sobre su estadio mientras los Chiefs se mudan a Kansas

Ahora que los Chiefs se están mudando de su antiguo hogar en Missouri a un estadio cubierto de 3.000 millones de dólares que se construirá en Kansas, la atención en el área se ha centrado en los Reales, quienes tienen una decisión similar que tomar respecto a su propio futuro.

Una cosa es segura: no jugarán en el Estadio Kauffman una vez que su contrato de arrendamiento expire en enero de 2031.

El propietario de los Reales, John Sherman, ha dicho durante mucho tiempo que su preferencia es construir un estadio en el centro de la ciudad, pero esos planes se han visto obstaculizados casi en cada paso por la política y la reacción de la comunidad. El año pasado, los votantes del condado de Jackson, Missouri, rechazaron contundentemente la extensión de un impuesto sobre las ventas existente que paga el mantenimiento del Estadio Kauffman y que habría ayudado a financiar el nuevo estadio.

La pregunta ahora es si los Reales continúan su búsqueda de un estadio en el centro, construyen un nuevo estadio en otro lugar del lado de Missouri de la división estatal, o siguen a los Chiefs en trasladar su nuevo hogar al lado de Kansas de la frontera.

“Los Reales también tienen un gran legado que nos encantaría mantener en Missouri. Haremos todo lo posible para continuar esas conversaciones”, dijo el gobernador Mike Kehoe, quien respondió con desdén a la noticia del lunes de que los Chiefs habían aceptado un paquete de bonos aprobado por los legisladores de Kansas que cubrirá el 60% de un proyecto total que se espera supere los 4.000 millones de dólares.

Los Chiefs también planean construir una ciudad de entrenamiento de 300 millones de dólares en el suburbio de Olathe, Kansas, en el área metropolitana de Kansas City.

En su intento por mantener a los Chiefs en el Estadio Arrowhead, los legisladores de Missouri autorizaron bonos en junio durante una sesión legislativa especial que cubrirían hasta el 50% del costo de estadios nuevos o renovados, además de hasta 50 millones de dólares en créditos fiscales.

Ese es el paquete de financiamiento que aún podría ser utilizado por los Reales para construir su estadio.

Pero el paquete de bonos propuesto por los legisladores de Kansas, que no gravaría a los residentes sino que se pagaría con impuestos estatales sobre ventas y licores generados en un área definida alrededor del proyecto, ofrece la posibilidad de cubrir hasta el 70% de los costos totales.

En el caso de los Chiefs, el documento firmado por el propietario Clark Hunt y el vicegobernador David Toland exige un estadio con al menos 65.000 asientos que se construirá para el uno de agosto de 2031, y que los Chiefs permanezcan allí al menos 30 años, con una opción para quedarse hasta 30 años más.

Junto con el estadio de 3.000 millones de dólares, los Chiefs se comprometieron a al menos 1.000 millones de dólares en “desarrollo auxiliar”, que incluye una sede y una instalación de entrenamiento en Olathe y al menos 700 millones de dólares en espacio comercial, de entretenimiento y otros.

El acuerdo permite que 100 millones de dólares de ese espacio se construyan fuera de los dos condados que contienen la mayor parte del lado de Kansas del área metropolitana.

El estado acordó emitir un poco más de 2.400 millones de dólares en bonos para cubrir aproximadamente el 60% de los costos, aunque si el desarrollo adicional supera los 1.000 millones de dólares, cubriría el 70%. Eso lo convierte en el mayor subsidio público jamás otorgado para un proyecto de estadio en Estados Unidos.

“Missouri armó un paquete muy competitivo”, dijo Kehoe sobre los intentos del estado de mantener a los Chiefs en el Estadio Arrowhead, y agregó: “Kansas está a punto de aprovechar... los ingresos de los contribuyentes de Kansas para hacer que este acuerdo suceda. No puedo ver dónde los números cuadrarían en eso, como persona de negocios, donde sería un buen trato para los habitantes de Missouri”.

Los Reales han considerado múltiples sitios alrededor del centro de Kansas City, pero todos han tenido problemas, ya sea por el flujo de tráfico, el apoyo de la comunidad o algo más. También han proporcionado representaciones en el pasado de un estadio y un distrito de béisbol que se construiría al otro lado del río Missouri en el condado de Clay, que técnicamente es North Kansas City, Missouri.

Pero el impulso reciente parece estar detrás de un movimiento al suburbio de Overland Park, Kansas, y un terreno conocido como el Campus Aspiria, donde una filial de los Reales ya tiene la hipoteca. La propiedad, que alguna vez fue el hogar de Sprint y sigue siendo la sede de T-Mobile y varias otras compañías, se encuentra justo al lado de la Interestatal 435 en la parte sur del área metropolitana.

Esos planes han sido recibidos con oposición por parte de los residentes en el suburbio adinerado vecino de Leawood, Kansas.

John Mosley, un fanático de 65 años de Kansas City, Missouri, dijo el lunes que había estado escuchando a la gente hablar sobre Kansas usando un paquete de bonos para atraer a los Chiefs —y, tal vez, incluso a los Reales— al otro lado de la línea estatal durante años.

“Para mí personalmente, no importa. Pero estoy notando que la mayoría de las cosas están pasando a Kansas”, dijo. “No estoy seguro de qué está pasando en Missouri. Creo que es un problema de dinero. Tal vez en Kansas las cosas estén mucho mejor. Simplemente parece que todo se está moviendo”.

Contribuyeron los escritores de Associated Press John Hanna, David Lieb y Heather Hollingsworth.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes