Real Madrid toma la cima de La Liga con victoria ante Villarreal gracias a doblete de Mbappé

A pesar de un cambio de entrenador y un juego deficiente que molestó a sus aficionados, el Real Madrid regresó a la cima de La Liga después gracias a un doblete de Kylian Mbappé en la victoria el sábado 2-0 sobre el Villarreal.

Mbappé anotó al inicio de la segunda mitad y añadió un penal en tiempo de descuento para asegurar que el Madrid se colocara dos puntos por encima del Barcelona, que necesitará vencer al colista Real Oviedo en casa el domingo para recuperar el primer lugar.

Esos fueron los goles número 20 y 21 de Mbappé, líder de La Liga, en 20 apariciones.

El Madrid se ha mantenido cerca del Barcelona a pesar de no estar jugando al nivel que exigen sus exigentes directivos y seguidores.

El club despidió al entrenador Xabi Alonso después de perder ante el Barcelona la final de la Supercopa de España hace dos semanas, solo para que el equipo también sufriera una vergonzosa eliminación ante un equipo de segunda división en la Copa del Rey en el debut de su reemplazo, Álvaro Arbeloa.

El repentino cambio de entrenador y el mal juego provocaron protestas de los aficionados durante los dos últimos partidos en casa del Madrid, un par de victorias en La Liga y la Liga de Campeones.

Pero una derrota del Barcelona en la Real Sociedad el fin de semana pasado abrió la puerta para que el Madrid se adelantara en Villarreal. Y ahora Arbeloa ha dirigido tres cómodas victorias consecutivas.

El Villarreal aún tiene un partido más por jugar, pero cayó al cuarto lugar a diez puntos detrás del Madrid.

Héroe de Senegal de vuelta en el Villarreal

Pape Gueye, que se convirtió en el héroe de Senegal gracias a su gol en tiempo extra para vencer a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones la semana pasada, regresó a la alineación titular del Villarreal.

El largo disparo de Gueye desde fuera del área apenas falló en la mejor oportunidad del anfitrión en la primera mitad.

El delantero marroquí Brahim Díaz, quien falló un penalti que podría haber dado la ventaja a Marruecos al final del tiempo de descuento, entró como suplente en la segunda mitad para el Madrid.

Mbappé aprovecha un despeje fallido

Mbappé aprovechó un balón suelto para anotar a los 47 minutos. Vinícius Júnior dribló hasta la línea de fondo por el lado izquierdo y su pase al centro fue desviado por Gueye. Pero Mbappé fue el más rápido al balón y lo remató por debajo del portero Luiz Júnior.

Gerard Moreno tuvo una excelente oportunidad de igualar para el Villarreal al 63 cuando una jugada preparada lo dejó solo en el centro del área, pero disparó alto.

Mbappé convirtió el penal que ganó después de ser derribado por Alfonso Pedraza.

El Villarreal perdió al defensor argentino Juan Foyth por una lesión en la pierna izquierda en la primera mitad.

El Espanyol sigue estancado

El Valencia superó 3-2 al Espanyol después de que el árbitro otorgara al anfitrión un penal cuestionable en tiempo de descuento cuando se consideró que Rubén Sánchez había cometido falta sobre Lucas Beltrán.

La revisión de video no anuló la decisión inicial, a pesar de que parecía claro que Beltrán chocó con Sánchez antes de caer.

Largie Ramazani convirtió el penalti de la victoria para asegurar que la racha sin victorias del Espanyol, que ocupa el quinto lugar, llegara a cuatro partidos.

Apretado en la mitad inferior de la tabla

El Sevilla remontó para ganar 2-1 al Athletic Bilbao en casa. Eso rompió una racha de cinco partidos sin ganar para el Sevilla.

Osasuna también ganó 3-1 de visita ante Rayo Vallecano para subir al octavo lugar.

Solo cuatro puntos separan a Osasuna y Getafe, que está en el 17to lugar, en una compacta mitad inferior de la tabla que incluye a Rayo, Sevilla y Athletic.

Se guardó un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de este fin de semana por las víctimas de dos mortales accidentes de tren en España esta semana.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes