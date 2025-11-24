Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Real Madrid se disculpa por mostrar al jugador equivocado en homenaje a Diogo Jota y André Silva

Associated Press
Domingo, 23 de noviembre de 2025 19:21 EST
PORTUGAL ARMENIA
PORTUGAL ARMENIA (AP)

Real Madrid ha pedido disculpas tras mostrar una foto del jugador equivocado en un video homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron en julio en un accidente automovilístico en España.

En lugar de una foto de Silva, Madrid utilizó una imagen del jugador del Elche André da Silva el domingo durante la asamblea general de Madrid.

“Hubo un error en el video institucional. Pedimos disculpas, fue un error humano”, dijo el presidente de Madrid, Florentino Pérez.

Madrid empató 2-2 en Elche más tarde el domingo en la liga española.

___

Relacionados

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in