Real Madrid: Mbappé en duda para el partido contra Man City en la Champions

Kylian Mbappé entrenó por separado de sus compañeros del Real Madrid el martes, poniendo en duda su disponibilidad para el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City el miércoles.

El Madrid informó que Mbappé entrenó en interiores mientras el resto del equipo trabajó en el campo bajo el mando del técnico Xabi Alonso.

Mbappé, autor de 25 goles para el Madrid esta temporada, arrastra molestias en la parte posterior del muslo de la pierne izquierda, según los medios españoles. El astro francés es el máximo goleador tanto en La Liga española como en la Liga de Campeones.

El Madrid ha ganado solo dos de sus últimos siete partidos en todas las competencias. Viene de una derrota en casa por 2-0 ante el Celta de Vigo en La Liga española el domingo. En la Liga de Campeones, venció 4-3 a Olympiakos después de perder 1-0 en Liverpool.

“Tras el Celta, como siempre, sacamos las conclusiones”, dijo Alonso. “En la cabeza solo está el City, la Champions. El ambiente será diferente”.

Los merengues marchan en el quinto lugar, cumplidas cinco jornadas de la fase de liga de la Champions. Está dos puntos por delante del City, noveno en la tabla.

La derrota del domingo ante Celta fue la primera derrota en casa del Madrid en la temporada.

Alonso desestimó las sugerencias de los medios españoles de que ha perdido el control del vestuario y que algunos jugadores no han estado satisfechos con su trabajo.

“Es un equipo, vamos todos unidos de la mano”, señaló Alonso. “Cuando uno es entrenador del Real Madrid está preparado. Con muchas ganas de lo que viene y eso empieza mañana. En el fútbol, para bien y para mal, se puede cambiar rápido”.

El centrocampista Aurélien Tchouaméni dijo que no se puede culpar a Alonso por las recientes dificultades del equipo.

“Actitud no sé, pero si no ganamos es porque tenemos que hacer cosas mejor. Jugar mejor en defensa y ataque. Tenemos que hacer las cosas mejor", declaró el francés. “Lo que está pasando ahora no puede ser. Si no jugamos con la intensidad máxima, será muy difícil ganar partidos. Hay que entender que para ganar esos partidos hay que dar el máximo. No lo hicimos contra el Celta y debemos hacerlo mañana”.

Alonso estáan lidiando con varias lesiones defensivas y el miércoles no contará con el defensor brasileño Eder Militão, quien se lesionó en la primera mitad del partido contra Celta. El centrocampista Eduardo Camavinga también entrenó por separado el martes.

