Mbappé se enfrenta a Haaland en la Champions, previo al Mundial. Liverpool visita al Inter

Un duelo de la Liga de Campeones entre Kylian Mbappé y Erling Haaland era algo que tarde o temprano se iba a dar.

En un partido de rutina de la fase de liga, el Real Madrid recibe el miércoles al Manchester City. Los delanteros más temidos del fútbol se cruzan por tercera vez en la competición desde que Haaland debutó en 2019.

También esta semana, Liverpool traslada su turbulenta temporada al estadio San Siro contra el Inter de Milán el martes, día en el que el Bayern Múnich recibe al Sporting Lisboa. Y el vigente campeón Paris Saint-Germain se mide contra el Athletic Bilbao el miércoles.

En la sexta de las ocho fechas, el líder inglés Arsenal puede convertirse en el primer equipo en asegurar su pase al alcanzar el total de 16 puntos que la temporada pasada aseguró avanzar directamente a los octavos de final.

Arsenal es el único equipo con el pleno de cinco victorias con 15 puntos y necesita evitar una derrota el martes ante el Club Brujas para alcanzar el posible corte entre el octavo y noveno lugar en enero.

Mbappé vs. Haaland

La cita del martes en el estadio Santiago Bernabéu probablemente no será la última vez que se enfrenten esta temporada.

Francia jugará contra Noruega el 26 de junio en el estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra en Foxborough, Massachusetts, en uno de los partidos más esperados del sorteo de la Copa del Mundo realizado el viernes.

También podría haber más en la Liga de Campeones dado que el Real Madrid y el Manchester City se han enfrentado en las rondas eliminatorias en cada una de las últimas cuatro temporadas. Juntos ganaron tres títulos en ese periodo, aunque Mbappé aún busca el primero.

El primer Mbappé-Haaland se produjo en los octavos de final en febrero de 2020. Recién llegado a Borussia Dortmund, Haaland anotó dos goles en el partido de ida contra el Paris Saint-Germain y estrenó el “Zen”, su festejo al marcar, sentándose con las piernas cruzadas como si estuviera meditando. Mbappé y el PSG ganaron en París para avanzar 3-2 en el marcador global.

La temporada pasada, en los playoffs en febrero, Mbappé anotó cuatro veces, incluyendo un hat-trick en el partido de vuelta. El Madrid venció al Man City en ambos partidos, a pesar de los dos goles de Haaland en la ida.

Los cuatro goles de Mbappé en el Olympiakos el mes pasado lo elevaron a la cima de la tabla de artilleros de esta edición de la Liga de Campeones. Necesita uno más para alcanzar los 10 en una temporada de la Liga de Campeones por primera vez durante su década en la competición.

Haaland lleva cinco hasta ahora. Ha alcanzado los doble dígitos en tres ediciones.

El Madrid comienza la semana ubicado en el quinto lugar con 12 puntos, dos por delante del City, noveno en la tabla de 36 equipos.

No se olviden de Kane

Harry Kane ha sido igual de prolífico para el Bayern Múnich esta temporada. Ha anotado 28 goles en 22 partidos para el Bayern, así como cinco adicionales en cinco encuentros de las eliminatorias del Mundial para Inglaterra.

Kane está a la par de la proporción de un gol por partido de Haaland en la Liga de Campeones. El Bayern marcha tercero en la tabla y perdió su invicto al sucumbir ante Arsenal hace dos semanas.

Victor Osimhen se encuentra por delante de Haaland y Kane. El Galatasaray de Osimhen visitará a Mónaco el martes. Ambos equipos luchan por situarse entre los 24 primeros para acceder a la fase eliminatoria que comienza en febrero.

Regreso de los aficionados de Frankfurt

El Eintracht Frankfurt vuelve al feudo del Barcelona tras la notable movilización de los hinchas del club alemán hace cuatro años.

El camino de Eintracht para conquistar la Liga Europa en 2022 incluyó lo que parecía ser un partido en casa al ganar 3-2 en el Camp Nou en la de vuelta de los cuartos de final.

Unos 30.000 aficionados alemanes acudieron después de que la mayoría comprara entradas a los aficionados del Barcelona, quienes la semana pasada fueron advertidos por su club de no volver a hacerlo.

“En caso de que la trazabilidad de la compra y destino final de entradas revele una actuación fraudulenta, este hecho se elevará a la Comisión de Disciplina para que adopte las medidas correspondientes a las personas responsables”, dijo el Barcelona la semana pasada en un comunicado.

El Barça ciertamente es el favorito para ganar esta vez. El líder de La Liga española viene de vencer 5-3 al Real Bets, mientras que Eintracht perdió 6-0 en Leipzig.

El invierno se acerca

Será un inicio inusualmente temprano de la Liga de Campeones a las 4:30 de la tarde hora de Europa Central cuando el Kairat Almaty reciba al Olympiakos el martes. Eso es a las 8:30 de la tarde en el este de Kazajistán, donde las temperaturas nocturnas pueden caer en diciembre.

La UEFA hizo bien al programar el partido el martes en lugar del miércoles. La temperatura prevista al inicio es de unos 0 grados Celsius (32 Fahrenheit) mientras que debería ser de -12 C (10 F) a la misma hora un día después.

La campaña europea del Bodo/Glimt continúa en una visita a Borussia Dortmund el miércoles después de que su temporada doméstica terminó en Noruega, con Viking consagrándose campeón. La liga noruega evita el gélido invierno y el Glimt tiene dos partidos más de la Liga de Campeones en enero, y tal vez más en la fase eliminatoria, durante la temporada baja noruega.

