Reacción tardía ayuda a Steelers a vencer 27-22 a Ravens y liderar su división en solitario

Aaron Rodgers lanzó para 284 yardas y un touchdown e incluso corrió para una anotación en quizás su mejor juego con los Steelers, y Pittsburgh tomó posesión en solitario del primer lugar en la división Norte de la Conferencia Americana, con una victoria de 27-22 sobre los Ravens el domingo cuando un touchdown de Baltimore con 2:43 restantes fue anulado por una revisión de repetición.

Isaiah Likely aseguró un pase de Lamar Jackson con ambas manos en la zona de anotación, y ambos pies tocaron el suelo, pero cuando estaba a punto de completar otro paso con su pie derecho, Joey Porter Jr. de los Steelers le soltó el balón. Inicialmente se marcó como touchdown, pero luego se cambió a pase incompleto. Los Ravens finalmente perdieron el balón en downs.

Baltimore (6-7) se mantuvo defensivamente y luego llegó a yarda 30 de Pittsburgh, pero Jackson sufrió una captura cuando los Ravens no tenían tiempos fuera restantes, y el reloj expiró.

Rodgers no completó un pase de más de 31 yardas en todo el mes de noviembre, pero tuvo cuatro de al menos esa distancia el domingo, además de dos más de más de 20. La primera jugada ofensiva para Pittsburgh (7-6) fue un envío de 52 yardas a DK Metcalf, que preparó una carrera de una yarda por Rodgers que puso a los Steelers arriba 7-3.

Ese fue el primer touchdown por carrera del quarterback de 42 años desde la temporada 2022.

Como lo han hecho durante varias semanas, Jackson y los Ravens se tambalearon ofensivamente durante la mayor parte de la primera mitad, y aunque eventualmente hubo algunos signos de vida, Baltimore ahora está en otra posición precaria. Los Ravens se recuperaron de un inicio de 1-5 con cinco victorias consecutivas, solo para perder dos juegos divisionales seguidos en casa ante Cincinnati y Pittsburgh.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes