Rays vencen 7-4 a los Nationals y barren la serie de tres juegos

Brandon Lowe conectó un grand slam en una segunda entrada de seis carreras para Tampa Bay, Everson Pereira impulsó dos carreras y los Rays vencieron el domingo 7-4 a los Nacionales de Washington para barrer la serie de tres juegos.

El abridor de Tampa Bay, Ian Seymour (3-0), permitió cuatro carreras —una limpia— y cuatro hits con ocho ponches.

Pete Fairbanks lanzó una novena entrada sin carreras para su 24mo salvamento de la temporada. Dylan Crews conectó un sencillo para iniciar la novena y avanzó a tercera con un sencillo de Daylen Lile, quien intentó convertirlo en un doble, pero fue eliminado por Pereira en segunda antes de que Brady House se ponchara para terminar el juego.

Josh Lowe tuvo un triple y anotó con un elevado de sacrificio de Pereira para poner el marcador 7-0 en la tercera.

Jacob Young conectó un doble para impulsar a House en la tercera. Riley Adams recibió una base por bolas para iniciar la cuarta y anotó cuando Crews llegó a base por un error de fildeo del tercera base Junior Caminero. House conectó un sencillo para impulsar dos carreras para acercarse 7-4.

El abridor de los Nacionales, Brad Lord (4-8), permitió siete carreras y cinco hits en tres entradas.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-0. El venezolano Everson Pereira de 3-1 con una anotada y dos empujadas.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 4-1 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes