Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Rays conectan 3 jonrones solitarios y Martínez lanza 6 en triunfo 7-1 ante Azulejos

RAYS-AZULEJOS
RAYS-AZULEJOS (AP)

Cedric Mullins, Victor Mesa Jr. y Nick Fortes conectaron jonrones solitarios, Nick Martinez lanzó seis entradas en las que permitió una carrera y los Rays de Tampa Bay, líderes del Este de la Liga Americana, vencieron la noche del lunes por 7-1 a los alicaídos Azulejos de Toronto.

El dominicano Junior Caminero tuvo tres hits y una carrera impulsada, el cubano Yandy Díaz sumó dos hits y anotó dos veces, y el mexicano Jonathan Aranda agregó un sencillo impulsor para que los Rays cortaran una racha de cinco derrotas consecutivas.

Tampa Bay tiene marca de 6-1 contra Toronto esta temporada.

Martinez (9-2) permitió una carrera y seis hits, todos sencillos, y amplió a siete aperturas su racha sin derrotas.

Cam Booser retiró en orden el séptimo episodio, Casey Legumina se encargó del octavo y Bryan Baker cerró el juego por los Rays.

Relacionados

Los Azulejos cometieron tres errores y perdieron por quinta vez en seis juegos. Han anotado dos carreras en los últimos tres partidos, todos derrotas.

Caminero conectó dos dobles y un sencillo impulsor entre sus tres hits. También se embasó por base por bolas intencional en la novena.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in