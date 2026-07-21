Rays conectan 3 jonrones solitarios y Martínez lanza 6 en triunfo 7-1 ante Azulejos

Cedric Mullins, Victor Mesa Jr. y Nick Fortes conectaron jonrones solitarios, Nick Martinez lanzó seis entradas en las que permitió una carrera y los Rays de Tampa Bay, líderes del Este de la Liga Americana, vencieron la noche del lunes por 7-1 a los alicaídos Azulejos de Toronto.

El dominicano Junior Caminero tuvo tres hits y una carrera impulsada, el cubano Yandy Díaz sumó dos hits y anotó dos veces, y el mexicano Jonathan Aranda agregó un sencillo impulsor para que los Rays cortaran una racha de cinco derrotas consecutivas.

Tampa Bay tiene marca de 6-1 contra Toronto esta temporada.

Martinez (9-2) permitió una carrera y seis hits, todos sencillos, y amplió a siete aperturas su racha sin derrotas.

Cam Booser retiró en orden el séptimo episodio, Casey Legumina se encargó del octavo y Bryan Baker cerró el juego por los Rays.

Los Azulejos cometieron tres errores y perdieron por quinta vez en seis juegos. Han anotado dos carreras en los últimos tres partidos, todos derrotas.

Caminero conectó dos dobles y un sencillo impulsor entre sus tres hits. También se embasó por base por bolas intencional en la novena.

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