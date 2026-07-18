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Antonacci pega HR de 2 carreras, Montgomery impulsa 4 y Medias Blancas vencen 12-4 a Azulejos

MEDIAS BLANCAS-AZULEJOS
MEDIAS BLANCAS-AZULEJOS (AP)

Sam Antonacci conectó un jonrón de dos carreras, Braden Montgomery igualó su máximo de carrera con cuatro carreras impulsadas y los Medias Blancas de Chicago ampliaron la noche del viernes su racha de victorias a cuatro con un triunfo de 12-4 sobre los Azulejos de Toronto.

Braden Montgomery pegó un triple de tres carreras y Colson Montgomery añadió un doble de tres carreras, mientras Chicago mejoró a 4-0 contra Toronto esta temporada, superando a los Azulejos 26-11 en esos juegos.

Tyler Schweitzer (1-0) lanzó tres entradas en blanco, mientras los líderes de la División Central de la Liga Americana regresaron del receso del Juego de Estrellas con una victoria contundente.

George Springer, y los mexicanos Luis Urías y Brandon Valenzuela conectaron jonrones solitarios, pero los Azulejos no pudieron recuperarse después de permitir cinco carreras en la segunda entrada. Toronto tiene marca de 5-36 cuando su rival anota cinco carreras o más.

Spencer Miles (4-2), de Toronto, permitió seis carreras y seis hits en poco más de cuatro entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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