Rays aseguran 5to título del Este de la Liga Americana con triunfo 6-1 ante Yankees

Los Rays de Tampa Bay aseguraron su quinto título de división con una victoria por 6-1 sobre los Yankees de Nueva York en el segundo juego de una doble cartelera diurna-nocturna el martes, después de que Drew Rasmussen permitiera un hit en 6 2/3 entradas y el cubano Yandy Díaz conectara un par de sencillos de dos carreras.

Los Rays ganaron el Este de la Liga Americana por primera vez desde 2021 y consiguieron su clasificación más temprana en la historia de la franquicia, superando por tres días a ese equipo de hace cinco años. Tampa Bay también ganó títulos divisionales en la temporada 2020, acortada por la pandemia, además de 2010 y 2008, cuando llegó a la Serie Mundial y tuvo la primera temporada ganadora en la historia del equipo.

Tampa Bay (96-61) abrió una ventaja de seis juegos sobre los Yankees (90-67), con cinco encuentros por disputar y será el sembrado número 1 con ventaja de localía en los playoffs de la Liga Americana. El equipo está a dos juegos de los Cerveceros de Milwaukee, que tienen el mejor récord de las Grandes Ligas y la ventaja de localía durante toda la postemporada.

Los Rays han liderado la división desde el 27 de junio y pasaron 128 días en el primer lugar por delante de los Yankees, que solo contaron con Aaron Judge durante 66 juegos debido a una fractura en la costilla derecha y una molestia en la pantorrilla derecha que probablemente mantendrá al toletero fuera de la Serie de Comodines.

Después de que el cerrador Bryan Baker retiró al novato de los Yankees George Lombard Jr. para el último out, los Rays se dieron la mano en el terreno e intercambiaron abrazos cerca del dugout para iniciar su celebración.

Rasmussen mantuvo a los Yankees sin hits hasta que el boricua Heliot Ramos abrió la séptima con un doble al jardín izquierdo. El derecho salió después de otorgar base por bolas a Jazz Chisholm Jr., pero Kevin Kelly retiró a Austin Wells tras permitir el sencillo impulsor de Lombard.

Luego de terminar con tres hits en la derrota por 2-0 en el primer juego, los Rays aseguraron el título divisional con una séptima entrada de tres carreras. Taylor Walls conectó un sencillo de toque y Díaz pegó un sencillo al jardín central para poner el marcador 4-0. Díaz añadió otro sencillo de dos carreras en la novena.

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