Raynel Delgado impulsa 2 en la octava y los Astros vencen 4-2 a los Tigres

Raynel Delgado impulsó dos carreras en la octava entrada en su segundo juego en las Grandes Ligas para ayudar a que los Astros de Houston vencieran el martes por la noche 4-2 a los Tigers de Detroit.

Con Houston abajo 2-1, Delgado conectó un sencillo al jardín central que llevó al plato al dominicano Yainer Díaz y Cam Smith.

Los Astros sumaron otra carrera más tarde en la entrada, después de que Joey Loperfido anotó en el rodado del dominicano Jeremy Peña a la primera base. Tras la revisión, se determinó que Peña estaba a salvo en primera y la carrera contó.

Díaz regresó de la lista de lesionados tras estar fuera más de dos meses por una distensión en el oblicuo. El abridor Hunter Brown lanzó 5 2/3 entradas y ponchó a siete. Permitió tres hits, dio tres bases por bolas y concedió una carrera.

Bryan King (2-1) lanzó la octava entrada, con 11 lanzamientos, siete de ellos strikes. Dio una base por bolas y permitió una carrera. Josh Hader consiguió su tercer salvamento de la temporada al ponchar a Jake Rogers para terminar el juego.

El venezolano Kieder Montero (3-5) entró al juego en la séptima por los Tigers. Lanzó 1 1/3 entradas, ponchó a dos, permitió dos hits y una carrera. ___

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