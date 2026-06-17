Astros reincorporan a Yainer Díaz y Hunter Brown tras salir de la lista de lesionados

Los Astros de Houston reincorporaron al receptor dominicano Yainer Díaz desde la lista de lesionados y lo incluyeron la noche del martes en la alineación contra los Tigres de Detroit.

Díaz ha estado fuera por más de dos meses por una distensión en el oblicuo, después de lesionarse durante la práctica de bateo.

Los Astros también reincorporaron al lanzador derecho Hunter Brown, designaron para asignación al derecho Jayden Murray y enviaron al receptor Collin Price a Triple-A Sugar Land.

Brown ingresó a la lista de lesionados por una distensión en el hombro en abril, un año después de ganar 12 juegos con una efectividad de 2,43.

Murray, de 29 años, registró una efectividad de 7,43 en ocho juegos esta temporada. Price, de 26 años, bateó de 12-2 en siete juegos este año.

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