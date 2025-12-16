Raptors rompen racha de cuatro derrotas con victoria 106-96 sobre Heat

Brandon Ingram anotó 28 puntos y los Raptors de Toronto rompieron una racha de cuatro derrotas con una victoria de 106-96 el lunes por la noche sobre Miami, extendiendo la seguidilla de descalabros del Heat a cinco.

Miami perdió al delantero Nikola Jovic por una lesión en el codo en el primer cuarto. Jovic recibió una dura falta de Collin Murray-Boyles mientras se dirigía a la canasta y cayó al suelo 12 segundos después de haber ingresado al juego.

Scottie Barnes sumó 17 unidades y diez rebotes e Immanuel Quickley terminó con 15 tantos para los Raptors, quienes encestaron 16 triples. Ingram lanzó cinco de siete desde detrás del arco.

Sandro Mamukelashvili anotó 11 puntos y Gradey Dick agregó diez para Toronto.

Norman Powell y Bam Adebayo anotaron 20 unidades cada uno y Davion Mitchell añadió 12 para el Heat, que jugó sin Tyler Herro, quien se ausentó debido a una contusión en el dedo del pie derecho.

Fue la primera vez esta temporada que el Heat fue mantenido por debajo de los 100 puntos.

Los Raptors tienen un récord de 4-6 desde que RJ Barrett, el tercer máximo anotador del equipo, se torció la rodilla derecha contra Brooklyn el 23 de noviembre. Barrett, quien promedia 19,4 puntos por juego, comenzó los entrenamientos en cancha el lunes, dijo el entrenador Darko Rajakovic.

