La cancha especial del Magic para la Copa NBA se daña, lo que obliga a usar la superficie regular

El Magic de Orlando no pudo usar el martes su cancha especial para el partido de cuartos de final de la Copa NBA contra Miami.

La NBA utiliza canchas coloridas para que sus partidos del torneo de media temporada se distingan de los que sólo forman parte de la campaña regular. Sin embargo, según el Magic, la cancha de Orlando se dañó mientras estaba almacenada.

La cancha del Magic, diseñada con la Copa NBA en el centro, se ha utilizado dos veces, más recientemente el 14 de noviembre para un partido de la fase de grupos contra los Nets de Brooklyn. El Magic usó su cancha regular para el partido contra el Heat.

El Heat y Magic, ambos involucrados en la ronda de eliminación directa por primera vez, están compitiendo por un lugar en las semifinales en Las Vegas, que se realizarán el sábado contra Nueva York o Toronto. La finalse jugará el 16 de diciembre en Las Vegas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes