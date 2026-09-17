Raphinha dice que los jugadores de Barcelona 'tienen hambre' y quieren más goles

Después de la mayor victoria de Barcelona en la temporada, Raphinha manifestó que los jugadores del Barcelona tienen hambre de goles y seguirán presionando para conseguir más.

Barcelona goleó 7-2 a Racing Santander en La Liga española el miércoles para sumar su séptima victoria en siete partidos en todas las competiciones —su mejor inicio de temporada, informó el club. Fue su quinta victoria por cinco goles o más, y solo en una ocasión no ha marcado al menos cuatro tantos.

“Los jugadores tienen el hambre de querer siempre más”, afirmó Raphinha. “Es una mentalidad de intentar siempre marcar más goles y de crear más oportunidades de gol”.

Barcelona ha superado a sus rivales 33-7 hasta ahora, y Raphinha ha anotado un tercio de esos goles. El delantero brasileño logró un triplete el miércoles. De sus 11 goles, nueve llegaron en la liga española, donde es el líder goleador.

“Siempre es importante tener en mente que necesitas mejorar en algunas áreas. Nunca diré que estoy en mi mejor momento, porque siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguro que hay algo más que puedo aportar al equipo, más allá de lo que estoy dando actualmente”, comentó Raphinha.

Lamine Yamal, Gabriel Jesus y João Cancelo también anotaron para Barcelona el miércoles. Además, hubo un autogol a favor del club catalán.

El próximo partido del Barcelona será en Sevilla el sábado. El entrenador Hansi Flick señaló que el encuentro no será “nada fácil... Tenemos que estar listos”.

“Siempre es bueno empezar bien, pero lo que importa es cómo terminas. Nos da confianza, y me gusta el impulso y la intensidad. Todos presionan, todos están involucrados. La manera en que trabajamos como equipo es crucial”, añadió Flick.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP