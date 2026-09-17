Rangers vencen 7-3 a Medias Blancas y se colocan empatados el liderato del Oeste de la Americana

Brandon Nimmo conectó un doble para desempatar el juego en la séptima entrada antes de que el dominicano Ezequiel Durán añadiera un sencillo de dos carreras, y los encendidos Rangers de Texas vencieron el miércoles 7-3 a los Medias Rojas de Boston para quedar igualados con Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Nathan Eovaldi (11-9) permitió un hit en cuatro episodios sin carreras como relevista para terminar el juego y se acreditó la victoria en su segunda aparición desde que se perdió un mes por inflamación en el codo.

Los Rangers (76-76) han ganado cuatro seguidos para llegar a .500 por primera vez desde que estaban 66-66 el 24 de agosto. Se colocaron empatados en el primer lugar de la carrera divisional debido a que los Astros perdieron 5-2 en casa ante Kansas City.

Boston (82-70) ha perdido cinco de siete, pero conserva el segundo comodín de la Liga Americana con una ventaja de cinco juegos sobre los Medias Blancas de Chicago.

Erik Miller (4-1), el tercero de cuatro lanzadores de los Medias Rojas, trabajó la séptima entrada cuando los Rangers anotaron tres veces.

El venezolano Willson Contreras conectó su 27mo jonrón en la primera entrada, un batazo de dos carreras que puso a los Medias Rojas arriba 2-0.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP