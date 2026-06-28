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Rangers completan barrida de 4 juegos con triunfo de 3-2 ante Azulejos en mala racha

RANGERS-AZULEJOS
RANGERS-AZULEJOS (AP)

Jarred Kelenic, que entró como corredor emergente, anotó la carrera del desempate al lanzarse hacia el plato desde la segunda base tras un lanzamiento descontrolado en la novena entrada, y los Rangers de Texas vencieron 3-2 a los Azulejos de Toronto el domingo para completar una barrida de cuatro juegos.

Josh Jung conectó un doble de dos outs ante Louis Varland (3-3) en la novena y Kelenic ingresó para correr.

El primer lanzamiento de Varland a Corey Seager rebotó delante del plato y se desvió tras golpear el guante del mexicano Alejandro Kirk. Al receptor le costó encontrar la pelota al principio, lo que permitió que Kelenic diera toda la vuelta y anotara la carrera decisiva.

Cole Winn (3-2) lanzó dos entradas para llevarse la victoria y Tyler Alexander cerró para su cuarto salvamento en cinco oportunidades.

Joc Pederson conectó un jonrón al primer lanzamiento del juego y el venezolano Elias Díaz añadió un sencillo impulsor de una carrera, mientras los Rangers ganaron por séptima vez en 10 juegos para llegar a .500 con marca de 42-42.

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Texas ha conectado jonrones en 11 juegos consecutivos, su mejor racha de la temporada.

Los Rangers tienen marca de 32-10 esta temporada cuando anotan primero, y de 10-32 cuando el rival anota primero.___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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