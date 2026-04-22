Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Randy Vásquez deslumbra con 7 entradas en blanco y Padres vencen 1-0 a Rockies

PADRES ROCKIES
PADRES ROCKIES (AP)

El dominicano Randy Vásquez lanzó siete entradas sin permitir carreras para ayudar la noche del martes a los Padres de San Diego a superar por 1-0 a los Rockies de Colorado.

La victoria fue la 14.ª de los Padres en sus últimos 16 juegos, después de un inicio de temporada de 2-5. Mejoraron a 15-3 desde el comienzo de la temporada pasada contra los Rockies, a quienes han derrotado siete veces seguidas.

Vásquez (2-0) toleró apenas tres hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

Jake Cronenworth anotó la única carrera del juego después de que el abridor de los Rockies, Chase Dollander (2-2), otorgara base por bolas al dominicano Manny Machado con las bases llenas y dos outs en la sexta entrada.

El cubano Adrián Morejón lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su primer salvamento de la temporada y apenas el sexto de su carrera de ocho años en las Grandes Ligas. Los Padres recurrieron a Morejón en lugar del cerrador habitual Mason Miller, quien acumula una racha de 32 2/3 entradas sin permitir carreras.

Relacionados

El dominicano Fernando Tatís Jr. conectó dos sencillos por San Diego y fue el único jugador de cualquiera de los dos equipos con más de un hit.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in