Randle anota 41 puntos y Timberwolves doblegan a Blazers por 133-109
Julius Randle lució con 41 puntos y los Timberwolves de Minnesota doblegaron el miércoles 133-109 a los Trail Blazers de Portland, quienes vieron cortada una racha de tres victorias seguidas.
Randle, quien también aportó siete rebotes, coronó su noche con una volcada de molino que puso de pie al público en el Target Center. Jaden McDaniels sumó 21 puntos por los Timberwolves, que disputaron su último partido antes del receso del Juego de Estrellas.
Jrue Holiday anotó 23 puntos por los Trail Blazers, que llegaron a estar abajo por 28 puntos y se vieron perjudicados por 25 pérdidas de balón. Scoot Henderson, que jugó apenas su tercer partido desde que regresó tras perderse la primera mitad de la temporada por una lesión de isquiotibiales, terminó con 18 puntos.
El máximo anotador de Minnesota, Anthony Edwards, figuraba como duda antes del partido por una enfermedad, pero fue titular y terminó con 14 puntos.
Minnesota venía de una victoria en casa por 138-116 sobre Atlanta, para dejar atrás una racha de dos derrotas.
