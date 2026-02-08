Stay up to date with notifications from The Independent

Clingan logra 20 puntos y 19 rebotes; Trail Blazers vencen a Grizzlies por 2da noche consecutiva

GRIZZLIES-BLAZERS
GRIZZLIES-BLAZERS (AP)

Donovan Clingan anotó 20 puntos y consiguió 19 rebotes, Jerami Grant sumó 29 unidades y los Trail Blazers remontaron un déficit de 11 tantos en la segunda mitad para vencer el sábado 120-113 a los Grizzlies de Memphis con lo cual dividieron una serie de dos duelos en Portland.

Portland venció a los Grizzlies 135-115 el viernes.

Jrue Holiday anotó 21 puntos y Caleb Love sumó 17, diez de ellos en la segunda mitad, desde el banquillo.

Olivier Maxence-Prosper (25 puntos) y Javon Small (22) lograron las mejores noches de su carrera con Memphis.

El alero Deni Avdija, elegido al Juego de Estrellas, se perdió su cuarto encuentro consecutivo con Portland debido a una distensión lumbar. Scoot Henderson también se perdió el partido del sábado después de reponerse de un desgarro en el tendón de la corva y regresar el viernes.

Un triple de Jahmai Mayshack aumentó la ventaja de Memphis a 104-97 antes de que Portland hiciera su empuje final.

