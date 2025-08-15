Ramírez logra tres hits y Guardianes remontan ante Marlins para acercarse al comodín

El dominicano José Ramírez tuvo tres hits y anotó tres carreras, el venezolano Gabriel Arias impulsó un par de carreras y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves por la noche 9-4 a los Marlins de Miami.

Los Guardianes estaban detrás 3-0 en el primer inning y 4-3 en el cuarto, pero se recuperaron para lograr su victoria número 23 en 32 juegos y se colocaron a medio juego de los Yankees de Nueva York, que no jugaron, por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

El elevado de sacrificio de Arias en un quinto inning de dos carreras contra el dominicano Edward Cabrera (6-6) puso a Cleveland adelante de manera definitiva 5-4. David Fry y el venezolano Brayan Rocchio conectaron sencillos que impulsaron carreras en el séptimo, cuando los Guardianes anotaron cuatro veces contra el mexicano Valente Bellozo.

Tanner Bibee (9-9) extendió su racha ganadora a cinco al trabajar cinco 2/3 entradas y permitir cuatro carreras (dos limpias). Cade Smith entró con las bases llenas y dos outs en el noveno y retiró a Liam Hicks para su sexto salvamento.

El novato de los Marlins, Jakob Marsee se fue de 4-0. Cabrera permitió cinco carreras en cinco 1/3 entradas.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 3-1 con una anotada y una producida, Otto Lopez de 4-1 y Heriberto Hernández de 4-1 con una producida.

Por los Guardianes, el dominicano Angel Martínez de 5-1 con una anotada.

