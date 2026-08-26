Raleigh sigue con su racha de jonrones, Kirby poncha a 9 y Marineros vencen 4-1 a Filis

Cal Raleigh igualó un récord del equipo con jonrones en cuatro turnos al bate consecutivos, George Kirby lanzó pelota de una carrera hasta la octava entrada y los Marineros de Seattle vencieron la noche del martes por 4-1 a los Filis de Filadelfia.

Raleigh abrió la segunda entrada contra Aaron Nola, de Filadelfia, con un batazo de 362 pies al jardín derecho para su 18º jonrón de la temporada. Fue su primera aparición al plato después de también conectar jonrón en cada uno de sus tres turnos en la victoria 9-2 contra los Filis el lunes, con lo que igualó el récord de Seattle de jonrones en cuatro turnos consecutivos, establecido por Mike Cameron el 2 de mayo de 2002.

Kirby (9-10) permitió una carrera con cuatro hits y ponchó a nueve en 7 2/3 entradas. El dominicano José Ferrer consiguió el último out en la octava y el mexicano Andrés Muñoz lanzó la novena para su 24º salvamento en 32 oportunidades.

Nola (5-10) cargó con la derrota, al permitir dos carreras con tres hits y recetar siete ponches en seis entradas.

Raleigh se convirtió en el primer jugador de Seattle en conectar cuatro jonrones en dos juegos consecutivos desde Kenji Johjima, del 24 al 27 de junio de 2006.

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