Cal Raleigh pega 3 jonrones y Marineros cortan racha de 9 triunfos de Filis con 9-2

Cal Raleigh conectó tres jonrones y los Marineros de Seattle frenaron la racha de victorias más larga de la temporada de Filadelfia, que era de nueve juegos, con un triunfo por 9-2 sobre los Filis la noche del lunes.

El dominicano Julio Rodríguez disparó un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada y Raleigh añadió un vuelacercas con uno a bordo para coronar un episodio de cinco anotaciones ante el as de los Filis, Zack Wheeler, que atraviesa dificultades.

Raleigh y Cole Young abrieron la quinta con jonrones consecutivos, lo que sacó del juego a Wheeler, y Raleigh volvió a conectar un vuelacercas en solitario ante el relevista Chase Shugart en la séptima para llegar a 17 jonrones en la temporada.

Fue el primer juego de múltiples jonrones del año para Raleigh y el primer partido de tres cuadrangulares de su carrera. El receptor ambidiestro terminó de 3-3 con una base por bolas y elevó su promedio de bateo de .159 a .167. Jaló los tres jonrones hacia las gradas del jardín derecho desde el lado izquierdo de la caja de bateo.

Raleigh fue segundo en el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana el año pasado, cuando lideró las Grandes Ligas con 60 jonrones y sumó 125 carreras impulsadas.

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