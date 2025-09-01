El luchador Syko Stu revela la gravedad de sus heridas tras brutal ataque del hijo de la leyenda de UFC, Raja Jackson

El luchador profesional Stuart Smith y su pareja revelaron la gravedad de las lesiones que sufrió tras un brutal ataque de Raja Jackson, hijo del ícono de la UFC Quinton “Rampage” Jackson.

A principios de este mes, durante un evento de KnokX Pro Wrestling en California, Raja Jackson ingresó al ring y derribó violentamente a Smith —conocido en el circuito como Syko Stu— contra la lona, dejándolo inconsciente. Acto seguido, le propinó una prolongada serie de golpes mientras Smith ya no ofrecía defensa.

Jackson fue finalmente separado por la fuerza y retenido, mientras que Smith, quien además es veterano militar, permanece bajo observación médica. El incidente está siendo investigado por la policía de Los Ángeles.

Ahora, la pareja de Smith, Contessa Patterson, informó sobre el estado de salud del luchador a través de una publicación en Instagram firmada por ambos. El domingo 31 de agosto escribió: “Stuart ya salió del hospital y ahora descansa en casa. Sufrió una lesión grave en la cabeza y llegó inconsciente a la sala de urgencias”.

“Entre sus lesiones se encuentran traumatismos en ambas mandíbulas, una herida en el labio superior y una fractura en el hueso maxilar, lo que provocó la pérdida de varios dientes.

Tiene por delante una recuperación larga, pero se mantiene con buen ánimo pese a todo lo que ha atravesado. Estamos muy agradecidos por el cariño y el apoyo que nos han brindado.

Gracias a quienes han ayudado, ya sea con dinero, comida, flores o regalos. Su generosidad significa más de lo que podemos expresar con palabras. Gracias de todo corazón”.

open image in gallery Raja Jackson, hijo de la leyenda de la MMA Quinton Jackson, golpea al luchador Stuart Smith mientras permanecía inconsciente ( Kick screengrab )

“Con amor y respeto, Contessa Patterson y Stuart Smith (también conocido como SykoStu)”. La publicación incluyó una foto de Smith sonriendo.

El ataque pareció originarse por un malentendido previo al espectáculo, ya que Jackson —streamer y practicante de artes marciales mixtas— llegó al lugar con cámaras, y fue interpelado por Smith, quien ya estaba actuando en su personaje de Syko Stu.

Smith golpeó a Jackson en la cabeza con una lata vacía, sin saber que este no estaba “trabajando”, es decir, que no interpretaba un personaje, como se entiende el término en el mundo de la lucha libre. Otros luchadores y miembros del evento explicaron la situación después del incidente.

Smith se disculpó, y según parece, Jackson y otros miembros del evento acordaron más tarde que ambos participarían en una historia dentro del show. Sin embargo, todo indica que el ataque de Jackson no formaba parte del guion, y que solo su ingreso al ring estaba previsto como parte del espectáculo.

El padre de Raja, el excampeón semipesado de la UFC “Rampage” Jackson, ofreció disculpas por las acciones de su hijo.

“Me preocupa tanto la salud como el bienestar de Smith”, escribió. “Dicho esto, me siento muy mal por lo ocurrido, pero mi principal preocupación ahora es que Smith se recupere pronto. Ofrezco disculpas en nombre de Raja y también a la plataforma KICK por lo sucedido”.

Tras la difusión del video del ataque en redes sociales, la plataforma Kick suspendió a Raja Jackson.

El periodista Dave Meltzer, referente en la cobertura de lucha libre profesional, calificó el hecho como “lo peor” que ha visto en un ring en toda su carrera.

open image in gallery El excampeón de la UFC Quinton ‘Rampage’ Jackson ( Getty Images )

Mientras tanto, el popular youtuber MrBeast —cuyo nombre real es Jimmy Donaldson— expresó su disposición a colaborar económicamente con la recuperación de Stuart Smith.

“Caray, esto duele de ver”, escribió en X/Twitter. “Especialmente porque leí que él era veterano y usaba la lucha libre como una vía para superar el trastorno de estrés postraumático (TEPT). De verdad, si alguien cercano a él sabe cómo puedo ayudar, por favor contácteme. Si su hijo es un seguidor o puedo cubrir parte de las cuentas del hospital, no sé, pero ayudaré”.

Traducción de Leticia Zampedri