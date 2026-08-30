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Rafael Leão completa traspaso de 44 millones de dólares a Galatasaray

RAFAEL LEAO
RAFAEL LEAO (AP)

El extremo portugués Rafael Leão completó el domingo un traspaso de 38 millones de euros (44 millones de dólares) del AC Milan al Galatasaray.

Galatasaray anunció que fichó al ex MVP de la Serie A con un contrato de cuatro años y un salario neto de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares) por temporada.

“Además, el 20% de la ganancia de cualquier futura venta del jugador se pagará al AC Milan”, detalló el club turco.

Leão, de 27 años, fue el MVP de la liga italiana cuando ayudó al Milan a ganar la Serie A en la temporada 2021-22, pero en los últimos años ha tenido problemas por lesiones y un rendimiento irregular.

En el Mundial del mes pasado, el centro con efecto de Leão dejó servido un cabezazo decisivo de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido de la victoria 2-1 sobre Croacia que instaló a Portugal en los octavos de final.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

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